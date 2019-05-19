19 Mayıs 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin golcüsünü resmen açıkladılar! İşte alacağı ücret
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de forvet harekatı başladı. Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muriç'i kadrosuna katmaya çok yakın olan sarı-lacivertliler, ikinci forvet transferini de bitiriyor. Yabancı basında yer alan haberlere göre, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosuna görmeyi çok istediği yıldız futbolcuyla prensip anlaşması sağlandı.
Giriş Tarihi: 19.05.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 10:29
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