Fenerbahçe'nin golcüsünü resmen açıkladılar! İşte alacağı ücret

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de forvet harekatı başladı. Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muriç'i kadrosuna katmaya çok yakın olan sarı-lacivertliler, ikinci forvet transferini de bitiriyor. Yabancı basında yer alan haberlere göre, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosuna görmeyi çok istediği yıldız futbolcuyla prensip anlaşması sağlandı.

Giriş Tarihi: 19.05.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 10:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





