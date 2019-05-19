19 Mayıs 2019, Pazar

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Fenerbahçe'nin golcüsünü resmen açıkladılar! İşte alacağı ücret

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de forvet harekatı başladı. Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muriç'i kadrosuna katmaya çok yakın olan sarı-lacivertliler, ikinci forvet transferini de bitiriyor. Yabancı basında yer alan haberlere göre, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosuna görmeyi çok istediği yıldız futbolcuyla prensip anlaşması sağlandı.

Giriş Tarihi: 19.05.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 10:29
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Fenerbahçe'nin golcüsünü resmen açıkladılar! İşte alacağı ücret

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin golcüsünü resmen açıkladılar! İşte alacağı ücret

Bu sezon hücum bölgesinde yaşadığı sıkıntıları tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, transferde önceliği forvet bölgesine verecek.

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Fenerbahçe'nin golcüsünü resmen açıkladılar! İşte alacağı ücret

Sezon başında kadrosuna kattığı Slimani ve Frey'den istediği katkıyı alamayan Sarı Kanarya, iki futbolcuyla yollarını ayıracak.

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Fenerbahçe'nin golcüsünü resmen açıkladılar! İşte alacağı ücret

Sözleşmesi sona erecek Soldado'nun geleceği ise belirsizliğini koruyor.

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Fenerbahçe'nin golcüsünü resmen açıkladılar! İşte alacağı ücret

Yeni sezonda en az 3 golcü takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe'nin, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla etkili bir performans sergileyen Vedat Muriç'le anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

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