Fenerbahçe üç yıldızın menajerini İstanbul'a getirdi!

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, listelerinde olan üç yıldızın menajerini apar topar İstanbul'a çağırdı. Yıldız isimlerin bu hafta kendilerini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atmaları bekleniyor...