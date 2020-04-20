20 Nisan 2020, Pazartesi
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Corona virüsü sonrası Fenerbahçe'deki büyük tehlike!
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası spor organizasyonları durdurulmuş ve bu durum kulüpleri mali olarak zorluğa sürüklemişti. Süper Lig'in ne zaman başlayacağı belirsizken, Haziran sonu gibi başlayacağı iddiaları ortaya atıldı. Fakat Süper Lig'in yeniden başlaması durumunda Fenerbahçe'yi birçok sorun bekliyor. İşte sarı-lacivertlilerdeki büyük tehlike...
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