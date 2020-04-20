20 Nisan 2020, Pazartesi

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Corona virüsü sonrası Fenerbahçe'deki büyük tehlike!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası spor organizasyonları durdurulmuş ve bu durum kulüpleri mali olarak zorluğa sürüklemişti. Süper Lig'in ne zaman başlayacağı belirsizken, Haziran sonu gibi başlayacağı iddiaları ortaya atıldı. Fakat Süper Lig'in yeniden başlaması durumunda Fenerbahçe'yi birçok sorun bekliyor. İşte sarı-lacivertlilerdeki büyük tehlike...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 10:59
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Corona virüsü sonrası Fenerbahçe'deki büyük tehlike!

Corona virüsü kontrol altına alınıp spor organizasyonları başladığında Fenerbahçe'yi önemli problemler bekliyor.

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Corona virüsü sonrası Fenerbahçe'deki büyük tehlike!

Hürriyet'in haberine göre, yapılan birçok araştırmada, corona virüsü salgınına bağlı yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tüm dünyada spor kulüplerinin küçülmesinin kaçınılmaz olduğu ortaya koyulurken, Türkiye'de bu durumdan en çok etkilenecek kulüplerden biri de Fenerbahçe...

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Corona virüsü sonrası Fenerbahçe'deki büyük tehlike!

Haziran 2021'deki seçimli genel kurula şampiyon girmek isteyen Başkan Ali Koç'un yeni sezona nasıl bir kadro yapısı ve teknik ekiple başlayacağı merak konusu. 'Gidecekler', 'kalacaklar' listeleri yapılırken, teknik adam isimleri de havalarda uçuşuyor...


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Corona virüsü sonrası Fenerbahçe'deki büyük tehlike!

SEYİRCİSİZ MAÇLAR GELİRLERİ VURACAK
Kulüp ciddi bir gelir kaybı ile karşı karşıya. Ligin kalan bölümüne devam edilse bile karşılaşmaların seyircisiz oynanması öngörülüyor.

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Corona virüsü sonrası Fenerbahçe'deki büyük tehlike!

Bu durumda gerek bilet satışları gerekse Fenerium gelirleri ciddi anlamda düşecek. Virüs korkusunun, gelecek sezonki kombine satışlara etki etmesi de muhtemel.

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