10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Skrtel'den kızdıracak sözler
Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varamayan Martin Skrtel, Serie A ekibi Atalanta ile anlaşmaya vardı. Slovak futbolcu, İtalyan kulübü ile anlaştıktan sonra yaptığı açıklamalar ile sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı. Fenerbahçe son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 09.08.2019 23:08
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