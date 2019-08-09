10 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Skrtel'den kızdıracak sözler

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varamayan Martin Skrtel, Serie A ekibi Atalanta ile anlaşmaya vardı. Slovak futbolcu, İtalyan kulübü ile anlaştıktan sonra yaptığı açıklamalar ile sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı. Fenerbahçe son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 23:08
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Skrtel'den kızdıracak sözler

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve uzun görüşmeler sonucu mesafe katedilemeyen Slovak yıldız Martin Skertel, Serie A'nın yolunu tuttu.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Skrtel'den kızdıracak sözler

Sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi kabul etmeyip daha düşük bir bedelle Atalanta'ya imza atan başarılı stoper, İtalyan takımını neden tercih ettiğini açıkladı.

İşte Skrtel'in o açıklamaları ve Atalanta'yı tercih sebebi...

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Skrtel'den kızdıracak sözler

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

34 yaşındaki Slovak oyuncunun, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için Atalanta'yı seçtiği ve 1+1 yıllık bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Skrtel'den kızdıracak sözler

"ATALANTA GERÇEKTEN KALİTELİ BİR TAKIM"

Atalanta'nın iyi bir takım olduğunu belirten Slovak oyuncu, "Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, bu takım için harika bir şey.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Skrtel'den kızdıracak sözler

İtalya'da oynamış birkaç arkadaşımla konuştum ve bana hep pozitif şeyler söylediler.

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