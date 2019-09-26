26 Eylül 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao'dan olay itiraf!

Fenerbahçeli eski futbolcu Fernandao, sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'da hayatının en kötü yıllarını geçirdiğini söyledi. Önemli açıklamalarda bulunan Fernandao'dan çarpıcı bir itiraf geldi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 16:54
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao'dan olay itiraf!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra önce Suudi Arabistan'a giden ardından eski takımlarından Bahia'ya giden ve bu sırada bebeğini kaybeden Fernandao, başından geçenleri anlattı.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao'dan olay itiraf!

Globo'ya röportaj veren Fernandao, Suudi Arabistan'da geçirdiği kısa dönemin kariyerinin en kötü anları olduğunu belirtirken ''Kariyerimin ve hayatımın en kötü yıllarıydı. Suudi Arabistan, tamamen kapalı, dine göre yaşayan bir ülke.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao'dan olay itiraf!

Ailem, sokakta rahat bir şekilde yürüyemiyordu bile. Arabistan'ın kültürüne ve adetlerine alışamadık.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao'dan olay itiraf!

Bu da benim performansımı etkiledi. Bir gün eve geldiğimde eşimi ağlarken buldum. Brezilya'ya dönmek istiyorum diye ağlıyordu. Bu sırada eşim Daiana hamile kaldı.'' diye konuştu.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao'dan olay itiraf!

HAYATIMIZIN EN BÜYÜK ŞOKUYDU

Bebeklerini doğum sırasında kaybeden Fernandao, acı veren o günleri ise ''Maalesef bebeğimizin kalbi daha annesinin içindeyken durdu. Hayatımızın en büyük şokuydu.

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