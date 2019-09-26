26 Eylül 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao'dan olay itiraf!
Fenerbahçeli eski futbolcu Fernandao, sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'da hayatının en kötü yıllarını geçirdiğini söyledi. Önemli açıklamalarda bulunan Fernandao'dan çarpıcı bir itiraf geldi. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 26.09.2019 16:54
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