26 Mart 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den güldüren Altay Bayındır paylaşımı

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada spor kulüpleri, taraftarlarla olan etikeşimlerini yükseltmek için paylaşımlarını artırdı. Bu doğrultuda paylaşım yapan Fenerbahçe de "Sence kim?" notuyla genç file bekçisi Altay Bayındır'ın bebeklik halini paylaştı. Sarı-lacivertli kulübün bu paylaşımı on binlerce etkileşim aldı. İşte o fotoğraf ve futbolcuların çocukluk halleri...

Giriş Tarihi: 26.03.2020 21:23
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Fenerbahçe'den güldüren Altay Bayındır paylaşımı

Dünyanın birçok yerinde corona virüsü nedeniyle ligler ertelendi. Türkiye'de de liglerin ertelenmesinin ardından kulüpler sosyal medya aracılığı ile taraftarlar olan etkileşimini artırmaya başladı.

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Fenerbahçe'den güldüren Altay Bayındır paylaşımı

Bu kulülerden biri de Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler Altay Bayındır'ın bebeklik resmini "Sence kim?" notuyla paylaştı ve taraftarlarından bu soruya cevap vermelerini istedi. Fenerbahçe taraftarı da bu gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte o fotoğraf ve yıldız futbolcuların çocukluk halleri...

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Fenerbahçe'den güldüren Altay Bayındır paylaşımı

Altay Bayındır

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Fenerbahçe'den güldüren Altay Bayındır paylaşımı

Ozan Tufan

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Fenerbahçe'den güldüren Altay Bayındır paylaşımı

Alexander Sörloth

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