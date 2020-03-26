26 Mart 2020, Perşembe
A SPOR GALERİ
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Fenerbahçe'den güldüren Altay Bayındır paylaşımı
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada spor kulüpleri, taraftarlarla olan etikeşimlerini yükseltmek için paylaşımlarını artırdı. Bu doğrultuda paylaşım yapan Fenerbahçe de "Sence kim?" notuyla genç file bekçisi Altay Bayındır'ın bebeklik halini paylaştı. Sarı-lacivertli kulübün bu paylaşımı on binlerce etkileşim aldı. İşte o fotoğraf ve futbolcuların çocukluk halleri...
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