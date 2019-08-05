05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin Cagliari 11'i belli oldu!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup'a katılan Fenerbahçe, 72 gün sonra Kadıköy'de seyircisinin karşısına çıkıyor. Hazırlık maçında sahasında İtalyan ekibi Cagliari'yi ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi.
Giriş Tarihi: 05.08.2019 16:30
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