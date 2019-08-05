05 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Cagliari 11'i belli oldu!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup'a katılan Fenerbahçe, 72 gün sonra Kadıköy'de seyircisinin karşısına çıkıyor. Hazırlık maçında sahasında İtalyan ekibi Cagliari'yi ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi.

Giriş Tarihi: 05.08.2019 16:30
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Fenerbahçe'nin Cagliari 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına iki hafta kalırken yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin Cagliari 11'i belli oldu!

Evinde 72 gün sonra taraftarı ile buluşmaya hazırlanan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Cagliari Calcio ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe'nin Cagliari 11'i belli oldu!

Fenerbahçe - Cagliari maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.

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Fenerbahçe'nin Cagliari 11'i belli oldu!

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Fenerbahçe'nin Cagliari 11'i belli oldu!

Sarı-Lacivertlilerin, en ciddi hazırlık karşılaşması olarak görünen Cagliari maçı öncesi Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

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