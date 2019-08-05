05 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Deniz Türüç: "Hayalimi gerçekleştirdim"

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve sarı-lacivertlilerle 3 yıllık anlaşma sağlayan Deniz Türüç Hollanda basınına önemli açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu kendisine yöneltilen Galatasaray sorusuna da yanıt verdi. İşte Türüç'ün açıklamalarından satır başları...

Giriş Tarihi: 05.08.2019 22:35
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Deniz Türüç: Hayalimi gerçekleştirdim

Fenerbahçe'nin Kayserispor'dan transferi Deniz Türüç, Hollanda basınına geniş bir röportaj verdi ve transfer sürecinden bahsederken, hedeflerine de değindi.

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Deniz Türüç: Hayalimi gerçekleştirdim

"FARKI HEMEN HİSSETTİM"

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yapılan videolarda, sosyal medya takipçilerinde, bana gelen mesajlarda hemen farkı hissettim.

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Deniz Türüç: Hayalimi gerçekleştirdim

Sonra takım arkadaşlarımla, teknik direktörümüz Ersun Yanal ve başkan Ali Koç ile buluştum. Çok telaşlı bir dönem geçti.

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Deniz Türüç: Hayalimi gerçekleştirdim

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK"

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Sadece Türkiye'de değil, tüm Türkiye'de bu böyle. 25-30 milyon taraftarı var, bu gerçekten çok büyük.

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Deniz Türüç: Hayalimi gerçekleştirdim

"HAYAL KURDUĞUM YERDEYİM"

Tesisleri görünce de farkı anlıyorsunuz. İdman sahası, spor salonu, kalp ritmini ölçen makineler...

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