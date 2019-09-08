08 Eylül 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe devlerle yarışıyor
Süper Lig'e iyi başlayan Fenerbahçe, özellikle hücum anlamında iyi bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz sezon forvetlerinden yeterli verimi alamayan sarı-lacivertliler, bu sezon ise ofansif anlamda bambaşka bir görüntü sergiliyor. Bu sezon takıma katılan Max Kruse ve Vedat Muriç'in hücüm anlamında gösterdiği performans göz dolduruyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.09.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 11:04
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"