08 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe devlerle yarışıyor

Süper Lig'e iyi başlayan Fenerbahçe, özellikle hücum anlamında iyi bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz sezon forvetlerinden yeterli verimi alamayan sarı-lacivertliler, bu sezon ise ofansif anlamda bambaşka bir görüntü sergiliyor. Bu sezon takıma katılan Max Kruse ve Vedat Muriç'in hücüm anlamında gösterdiği performans göz dolduruyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 11:04
  • 1
  • 13
Fenerbahçe devlerle yarışıyor

Süper Lig'de ilk 3 haftada 7 puan toplayan Fenerbahçe, hücüm gücüyle ön plana çıkıyor.

  • 2
  • 13
Fenerbahçe devlerle yarışıyor

Oynadığı 3 maçta 8 gol atan sarı-lacivertliler ligin en çok gol atan 2 takımından birisi durumunda.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe devlerle yarışıyor

Hücum futbolu oynatmayı seven Teknik Direktör Ersun Yanal, özellikle maçlarda oyuncularının takım halinde hücüm etmesinden yana bir tutum sergiliyor.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe devlerle yarışıyor

Bu bağlamda tecrübeli teknik adam, ilk 3 haftada takımın hücum organizasyonlarından istediği verimi almış durumda.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe devlerle yarışıyor

İlk 3 haftada 16 net gol pozisyonuna giren sarı-lacivertli ekip, bu alanda avrupa liglerinde Manchester City ve PSG gibi devlerle birlikte en iyisi oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör