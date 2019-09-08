Fenerbahçe devlerle yarışıyor

Süper Lig'e iyi başlayan Fenerbahçe, özellikle hücum anlamında iyi bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz sezon forvetlerinden yeterli verimi alamayan sarı-lacivertliler, bu sezon ise ofansif anlamda bambaşka bir görüntü sergiliyor. Bu sezon takıma katılan Max Kruse ve Vedat Muriç'in hücüm anlamında gösterdiği performans göz dolduruyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 11:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





