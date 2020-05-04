Fenerbahçe'nin Bjelica'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!

Ersun Yanal'ın istifasının ardından gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetimin takımın başına geçirmek istediği isimlerin başında gelen Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 48 yaşındaki teknik adamla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin Bjelica'ya yaptığı teklif ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...