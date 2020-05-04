04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'nin Bjelica'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!

Ersun Yanal'ın istifasının ardından gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetimin takımın başına geçirmek istediği isimlerin başında gelen Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 48 yaşındaki teknik adamla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin Bjelica'ya yaptığı teklif ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 21:16 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 21:17
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Fenerbahçe'nin Bjelica'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu.

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Fenerbahçe'nin Bjelica'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!

Uzun süre teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler bu arayışlarında artık sona geldi.

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Fenerbahçe'nin Bjelica'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle lige verilen arada emin adımlar atmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Nenad Bjelica ile anlaşmaya çok yakın.

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Fenerbahçe'nin Bjelica'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!

SÖZLÜ TEKLİF YAPILDI!
Bir süredir Hırvat teknik adamla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi sözlü teklifini iletti.

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Fenerbahçe'nin Bjelica'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli takım, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 1+3 yıllık sözleşme teklif etti. Haberde görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken teklifin sözlü olduğu ifade edildi.


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