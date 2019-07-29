29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den bir KAP daha! Son dakika transfer bombası...
Geride bırakılan sezonu unutmak isteyen ve gömlek değiştiren Fenerbahçe, sil baştan yenilenmeye devam ediyor... Sarı lacivertliler yeni sezon için iddialı bir kadro da kurmak isterken hedefini şartsız koşulsuz şampiyonluk olarak belirledi. Bu kapsamda elini taşını altına sokmaktan çekinmeyen Fenerbahçeli kurmayların son dakika bombası ve transfer ayrıntıları haberimizde...
Giriş Tarihi: 29.07.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 11:59
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