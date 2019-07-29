29 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den bir KAP daha! Son dakika transfer bombası...

Geride bırakılan sezonu unutmak isteyen ve gömlek değiştiren Fenerbahçe, sil baştan yenilenmeye devam ediyor... Sarı lacivertliler yeni sezon için iddialı bir kadro da kurmak isterken hedefini şartsız koşulsuz şampiyonluk olarak belirledi. Bu kapsamda elini taşını altına sokmaktan çekinmeyen Fenerbahçeli kurmayların son dakika bombası ve transfer ayrıntıları haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.07.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 11:59
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Fenerbahçe'den bir KAP daha! Son dakika transfer bombası...

2019/20 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, takıma katılan yeni oyuncuarını adaptasyonunu neredeyse tamamladı...

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Fenerbahçe'den bir KAP daha! Son dakika transfer bombası...

Birliktelik olgusu içerisinde davranan çalıştırıcılar, özellikle de takım olgusunu ön planda tutuyor.

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Fenerbahçe'den bir KAP daha! Son dakika transfer bombası...

Çalışmalar son hızıyla ve yoğun bir tempo ile sürerken son adres AUDI Cup Turnuvası kapsamında Almanya olmuştu.

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Fenerbahçe'den bir KAP daha! Son dakika transfer bombası...

Ali Koç ve kurmayları takımlarının yanında Almanya'ya beraber giderken başkan Koç yeni rotasına yöneldi.

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Fenerbahçe'den bir KAP daha! Son dakika transfer bombası...

Bu rota transfer rotası! Şimdiye kadar Kruse, Rodrigues, Emre Belözoğlu ve Muriç gibi isimleri bitiren Kanarya'da sıradaki hedef 6-8 numara oynayabilen tecrübeli bir isimdi.

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