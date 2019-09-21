21 Eylül 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan iki değişiklik
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Son olarak deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini alan sarı-lacivertliler, Ankara temsilcisini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Kritik mücadele için hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi. Tecrübeli teknik adamın Alanyaspor kadrosundan iki değişiklik yaptığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 21.09.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 11:51
- 1
- 31
- 2
- 31
- 3
- 31
- 4
- 31
- 5
- 31
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"