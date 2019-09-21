Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan iki değişiklik

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Son olarak deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini alan sarı-lacivertliler, Ankara temsilcisini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Kritik mücadele için hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi. Tecrübeli teknik adamın Alanyaspor kadrosundan iki değişiklik yaptığı öğrenildi.