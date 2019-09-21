21 Eylül 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan iki değişiklik

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Son olarak deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini alan sarı-lacivertliler, Ankara temsilcisini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Kritik mücadele için hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi. Tecrübeli teknik adamın Alanyaspor kadrosundan iki değişiklik yaptığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 21.09.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 11:51
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Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan iki değişiklik

Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Sarı-Lacivertliler'in 11'inde büyük değişim yaşanacak.

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Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan iki değişiklik

İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi.

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Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan iki değişiklik

Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

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Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan iki değişiklik

Fenerbahçe'de Alanyaspor yenilgisi yeni hamlelerin de peş peşe geleceğinin işareti oldu.

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Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan iki değişiklik

Ancak takımdaki en büyük onarımı kaptan Emre Belözoğlu yapacak. İlk üç maçta arkadaşlarını orkestra şefi gibi yöneten Emre'nin Milli Takım'dan sakat dönmesi, teknik heyetin tüm planlarını alt-üst ederken, yeni transfer Gustavo da ilk maçında uyum sorunu yaşadığı gözlenmişti.

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