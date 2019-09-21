21 Eylül 2019, Cumartesi

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Ersun Yanal'ı şaşırtan olay! Vedat Muriç...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonda oynadığı futbolla şampiyonluğun en büyük adaylarında biri olacağını gösterdi. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirerek takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin en dikkat çekici transferlerinden birisi de Vedat Muriç'ti... Kosovalı golcü, hem Fenerbahçe hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarları adeta mest etti. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal, Muriç'in hedefini öğrenince oldukça şaşırdı ve yıldız isme uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 13:51
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Ersun Yanal'ı şaşırtan olay! Vedat Muriç...

Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, yeni transferlerin performansı teknik heyeti sevindirdi.

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Ersun Yanal'ı şaşırtan olay! Vedat Muriç...

Sarı-Lacivertliler, sezon başında kadrosunu Altay Bayındır, Zanka, Rami, Gustavo, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Kruse, Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç gibi isimlerle kuvvetlendirmişti.

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Ersun Yanal'ı şaşırtan olay! Vedat Muriç...

Fenerbahçe, Altay, Emre, Kruse ve Vedat'tan beklenenin üstünde performans aldı.

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Ersun Yanal'ı şaşırtan olay! Vedat Muriç...

Genç file bekçisi takımın hücuma çıkışlarında ayağa paslarıyla büyük katkı sağlarken, Emre Belözoğlu liderliğinin yanında saha içi organizasyonları ve skor katkısıyla da dikkat çekti.

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Ersun Yanal'ı şaşırtan olay! Vedat Muriç...

Bedelsiz olarak transfer edilen Kruse de, hücum bölgesinde attığı paslarla takım arkadaşlarını her maç kaleci ile karşı karşıya kaldırmayı başardı.

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