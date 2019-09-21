Ersun Yanal'ı şaşırtan olay! Vedat Muriç...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonda oynadığı futbolla şampiyonluğun en büyük adaylarında biri olacağını gösterdi. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirerek takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin en dikkat çekici transferlerinden birisi de Vedat Muriç'ti... Kosovalı golcü, hem Fenerbahçe hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarları adeta mest etti. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal, Muriç'in hedefini öğrenince oldukça şaşırdı ve yıldız isme uyarıda bulundu. İşte detaylar...



Giriş Tarihi: 21.09.2019 13:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





