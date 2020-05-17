17 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'nin acı tablosu! 12 yılda...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, yıllar geçtikçe şampiyonluk özlemi artıyor. Sarı-lacivertliler bunun nedenini ararken, teknik direktörler ve transferler masaya yatırılarak bunun nedeni sorgulanmaya başladı. İşte Sarı Kanarya'nın acı tablosu...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 16:35
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Fenerbahçe'nin acı tablosu! 12 yılda...

Başkan Ali Koç, önceki gün gerçekleştirilen online Divan Kurulu toplantısında üç hoca adayı olduğunu resmen açıkladı.

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Fenerbahçe'nin acı tablosu! 12 yılda...

Sarı-lacivertli takımın şampiyonluğa ulaşamadığı son altı sezonluk süreçte altı teknik adam eskitmesi dikkat çekiyor.

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Fenerbahçe'nin acı tablosu! 12 yılda...

2013-2014 yılında takımı şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal'ın bir sonraki sezon öncesinde gönderilmesiyle başlayan süreçte İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dirk Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu ve yeniden takımın başına getirilen Ersun Yanal dördüncü yıldızı getiremedi.

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Fenerbahçe'nin acı tablosu! 12 yılda...

5 YILDIR KUPASI YOK
Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, İsmail Kartal ile 2014-2015 sezonu öncesinde kazanılan Süper Kupa'dan bu yana kupa sevinci de yaşayamayan Fenerbahçe'de bu süreçteki hiçbir teknik adamın ikinci sezonunu görememesi ise istikrarsızlığı gözler önüne serdi.

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Fenerbahçe'nin acı tablosu! 12 yılda...

2014'ten bu yana Fenerbahçe altı farklı teknik adamla çalışırken, aynı sürede Beşiktaş dört, Başakşehir ise iki farklı hocayla yoluna devam etti.

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