03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin 5. transferi resmen açıklandı! İşte bonservis bedeli
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü performanslarından birisini gösteren Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler, 5. transferini de bitirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.07.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 16:44
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