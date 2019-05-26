26 Mayıs 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe - Antalyaspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler taraftarı önünde Akdeniz ekibini 3-1 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı. İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçından kareler...

Giriş Tarihi: 26.05.2019 21:16
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Fenerbahçe - Antalyaspor maçından kareler
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Fenerbahçe - Antalyaspor maçından kareler
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Fenerbahçe - Antalyaspor maçından kareler
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Fenerbahçe - Antalyaspor maçından kareler
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Fenerbahçe - Antalyaspor maçından kareler
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