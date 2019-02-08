Fenerbahçede transfer şov başlıyor! Sezon sonunda tam 6 isim

Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Sezon sonunda tam 6 isim

Ara transfer döneminde nokta atışlar yapan Fenerbahçe, sezon sonu için de çalışmalarına başladı. Başkan Ali Koç ve Damien Comolli ses getirecek transferlere hazırlanıyor. Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda tam 6 isim sezon sonunda transfer edilecek...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 17:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





