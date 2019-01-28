28 Ocak 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i.

Giriş Tarihi: 28.01.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 19:10
  • 1
  • 34
Fenerbahçenin 11i belli oldu

Volkan Demirel

  • 2
  • 34
Fenerbahçenin 11i belli oldu

Isla

  • 3
  • 34
Fenerbahçenin 11i belli oldu

Neustadter

  • 4
  • 34
Fenerbahçenin 11i belli oldu

Sadık Çiftpınar

  • 5
  • 34
Fenerbahçenin 11i belli oldu

Hasan Ali Kaldırım

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