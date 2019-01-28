28 Ocak 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den yıldız orta sahaya teklif! Açıklandı...

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertli yönetim taraftarın yüzünü yıldız transferlerle güldürmek istiyor.

Giriş Tarihi: 28.01.2019 18:47 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 18:47
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Fenerbahçeden yıldız orta sahaya teklif! Açıklandı...

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme potasında bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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Fenerbahçeden yıldız orta sahaya teklif! Açıklandı...

Ligde ve kupada hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertliler, yapılacak transferlerle taraftarın yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

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Fenerbahçeden yıldız orta sahaya teklif! Açıklandı...

Ara transfer döneminde teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'ı kadrosuna kattı.

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Fenerbahçeden yıldız orta sahaya teklif! Açıklandı...

Buna karşılık sarı-lacivertlilerden Barış Alıcı ve Ozan Tufan kiralık olarak, Yiğithan Güveli ise bonservisiyle takımdan ayrıldı.

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Fenerbahçeden yıldız orta sahaya teklif! Açıklandı...

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetimden stoper, iki orta saha, kanat ve forvet istediği biliniyordu.

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