17 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de yıldız oyuncusundan flaş bir itiraf geldi.

Giriş Tarihi: 17.05.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 22:45
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Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'

Fenerbahçe, bu sezon aldığı kötü sonuçlar sebebi ile taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

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Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'

Her ne kadar sahada olumsuz bir futbol olsa da Kadıköy'ü her maç dolduran sarı-lacivertli taraftarlar Süper Lig'de maç başına en çok seyirci ortalaması tutturan takım oldu.

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Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'

Fenerbahçe'nin bu yetersiz performansı üzerine konuşan Fransız futbolcu Nabil Dirar gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'

Sarı-lacivertlilerin inişli çıkışlı sezonunun ikinci yarısında gösterdiği performansla öne çıkan Nabil Dirar, Fransız futbol dergisi Onze Mondial'e özel bir röportaj verdi.

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Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'

İşte Dirar'ın konuşmalarından satır başları...

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