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Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de yıldız oyuncusundan flaş bir itiraf geldi.
Giriş Tarihi: 17.05.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 22:45
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