Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren sarı-lacivertlilerde takımın en formda isimlerinden biri olan genç yıldız adayı Eljif Elmas'ın transferi için görüşmeler başladı.

Giriş Tarihi: 17.05.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 21:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





