17 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren sarı-lacivertlilerde takımın en formda isimlerinden biri olan genç yıldız adayı Eljif Elmas'ın transferi için görüşmeler başladı.

Giriş Tarihi: 17.05.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 21:41
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Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon kadroda büyük bir revizyon yaşanacak.

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Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!

Sözleşmesi bitecek olan çoğu oyuncu ile yollarını ayıracak olan Kanarya'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!

Takımın genç yıldız adayı Eljif Elmas takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!

Sarı-lacivertli takımda son haftalarda oldukça formda bir grafik çizen Makedon futbolcu için görüşmeler başladı.

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Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!

İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

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