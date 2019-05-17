Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler

Türk taraftarlar tribünde



Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarı, takımlarını desteklemek için tribündeki yerini aldı.



Geçtiğimiz Dörtlü Final organizasyonlarına göre, Vitoria-Gasteiz'e ulaşımın zor olması ve konaklama sıkıntısı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların sayısında azalma oldu..