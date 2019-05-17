17 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final turnuvası yarı final maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 73-92 yendi ve tarihinde ilk kez finale yükseldi. Maçın son dakikalarına doğru ise ilginç bir ayrıntı dikkatleri çekti. İşte karşılaşmadan kareler...
Giriş Tarihi: 17.05.2019 20:00 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 21:27
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