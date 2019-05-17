17 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final turnuvası yarı final maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 73-92 yendi ve tarihinde ilk kez finale yükseldi. Maçın son dakikalarına doğru ise ilginç bir ayrıntı dikkatleri çekti. İşte karşılaşmadan kareler...

Giriş Tarihi: 17.05.2019 20:00 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 21:27
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler

Turkish Airlines EuroLeague Final Four Yarı Finalleri'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi

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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler

İspanya'nın Buesa Arena Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 92-73 kazandı ve adını finale yazdırdı. Anadolu Efes'in finaldek CSKA Moskova - Real Madrid maçının galibiyle karşılaşacak.



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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler

Bakan Kasapoğlu, takımları yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan karşılaşmayı izledi..

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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler

Türk taraftarlar tribünde

Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarı, takımlarını desteklemek için tribündeki yerini aldı.

Geçtiğimiz Dörtlü Final organizasyonlarına göre, Vitoria-Gasteiz'e ulaşımın zor olması ve konaklama sıkıntısı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların sayısında azalma oldu..

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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler

Ali Koç saha kenarında

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımına destek olmak için İspanya'ya geldi.

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