02 Ocak 2020, Perşembe
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Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam
Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yapacağı eklemelerle kadrosunu güçlendirmek ve sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, FFP nedeniyle transfer yapabilmek için oyuncu satmayı hedefliyor. Bu doğrultuda birkaç isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.01.2020 22:42 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 22:56
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