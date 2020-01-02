Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yapacağı eklemelerle kadrosunu güçlendirmek ve sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, FFP nedeniyle transfer yapabilmek için oyuncu satmayı hedefliyor. Bu doğrultuda birkaç isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 22:42 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 22:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





