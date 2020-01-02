02 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yapacağı eklemelerle kadrosunu güçlendirmek ve sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, FFP nedeniyle transfer yapabilmek için oyuncu satmayı hedefliyor. Bu doğrultuda birkaç isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 22:42 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 22:56
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Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakmasının ardından yeni sezona hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performans sebebiyle ligin ilk yarısını lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan geriside 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de tek hedef mutlak şampiyonluk...

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Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Son şampiyonluğunu 2014'te kazanan sarı-lacivertliler, sezonu zirvede tamamlayarak hem şampiyonluk hasretine son vermek hem de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmayı amaçlıyor.

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Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Bu doğrultuda yaz transfer döneminde takımı baştan aşağı yenileyen ve tam 12 oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ocak ayında da büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Adı Ricardo Rodriguez, Fabio Coentrao, Edin Visca, Jesse Sekidika, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil gibi birçok isimle anılan Sarı Kanarya, transfere bütçe yaratmak için birçok oyuncuyla da yollarını ayıracak.

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Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Şampiyonluk hedefindeki Fenerbahçe'de yönetim, UEFA ve TFF kriterlerine rağmen teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer taleplerine cevap vermeye çalışırken Rusya'dan umutlandıran bir haber geldi.

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