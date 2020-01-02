02 Ocak 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de tarihi operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını moralli kapatan Fenerbahçe'de tüm dikkatler 4 Ocak'ta resmen başlayacak olan transfer dönemine çevrildi. Lige verilen 3 haftalık arada hem iç hem de dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanan sarı-lacivertliler, 3 yıldıza imza attırmaya hazırlanırken, 7 oyuncuyu da takımdan gönderme kararı aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 19:06
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Fenerbahçe'de tarihi operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve Damien Comolli, ara transfer için çalışmalarına başladı. Sezon başında yapılan transferlerden tam olarak istenilen verimi alamayan Kanarya, ara transferde bir sürprize imza atmak istemiyor.

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Fenerbahçe'de tarihi operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Bu hususta kadroya dahil edilecek yıldızlar için hummalı bir çalışma yürüten Fenerbahçeli yetkililer, takıma çabuk alışabilecek ve başarıya aç yıldızlarla yoluna devam etmek istiyor.

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Fenerbahçe'de tarihi operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan son dakika raporları;

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Fenerbahçe'de tarihi operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

FRANSA'DAN SÜRPRİZ İSİM!

Türkiye'de genç ve yetenekli isimlere kancayı atan Fenerbahçe, bir diğer yandan Avrupa'da yüksek potansiyelli yıldızlara da resmi imzayı attırmak için girişimlere başladı.

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Fenerbahçe'de tarihi operasyon! 7 ayrılık 3 transfer

Fransa'nın dünyaca ünlü spor sitesi Rmc Sports, daha önce adı sarı lacivertlilerle hiç anılmayan bir ismi gündemine taşıdı!

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