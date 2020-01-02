02 Ocak 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de tarihi operasyon! 7 ayrılık 3 transfer
Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını moralli kapatan Fenerbahçe'de tüm dikkatler 4 Ocak'ta resmen başlayacak olan transfer dönemine çevrildi. Lige verilen 3 haftalık arada hem iç hem de dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanan sarı-lacivertliler, 3 yıldıza imza attırmaya hazırlanırken, 7 oyuncuyu da takımdan gönderme kararı aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 02.01.2020 19:06
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