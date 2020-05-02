02 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından evden çalışmalarını sürdüren ve gelec yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Yapacağı birçok takviyenin yanı sıra takımda düşünülmeyen oyuncularla da yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde yıldız oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 14:30
ABONE OL
  • 1
  • 13
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

  • 2
  • 13
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!

FFP sıkıntısı nedeniyle öncelikle kiralık ve bonservisi elinde bulunan oyunculara yönelecek olan sarı-lacivertliler, bir yandan da transfere kaynak yaratmak adına bazı oyuncularını elinden çıkarmayı planlıyor.

  • 3
  • 13
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!

Bu doğrultuda Vedat Muriqi ve Miha Zajc gibi yüklü bonservis bedeli elde edebileceği oyunculara gelen teklifleri değerlendirecek olan sarı-lacivertliler, teknik direktör sorununu hallettikten sonra iç ve dış transferde çalışmalarını hızlandıracak.

  • 4
  • 13
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!

Öte yandan Kanarya'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncular da büyük ölçüde netleşirken, yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. İşte o isim ve 2020/2021 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda düşünülmeyen futbolcular:

  • 5
  • 13
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!

ERTEN ERSU

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör