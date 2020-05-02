Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından evden çalışmalarını sürdüren ve gelec yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Yapacağı birçok takviyenin yanı sıra takımda düşünülmeyen oyuncularla da yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde yıldız oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 02.05.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 14:30 ABONE OL