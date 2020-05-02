02 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Canlı yayında Mesut Özil'e sert sözler! "Fenerbahçe'ye gideceksen git"

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor faaliyetlerini sekteye uğratmış ve kulüplerin birçok gelir kalemi kesilmişti. Futbol kulüpleri mali anlamda küçülmeye giderek, kurtuluş olarak ilk etapta oyuncularından indirim talep etmişti. Bu kulüplerden biri de Premier Lig ekiplerinden Arsenal'di. Kulübün maaş indirimi çağrısına olumsuz yanıt veren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in bu kararı tepki çekmişti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 14:41
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Canlı yayında Mesut Özil'e sert sözler! Fenerbahçe'ye gideceksen git

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen ara nedeniyle kulüpler oldukça zor günler geçiriyor.

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Canlı yayında Mesut Özil'e sert sözler! Fenerbahçe'ye gideceksen git

Özellikle ekonomik anlamda zorlanan kulüpler, oyuncularının maaşlarında indirime giderek az da olsak mali dar boğazdan kendilerini kurtarmak istiyor.

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Canlı yayında Mesut Özil'e sert sözler! Fenerbahçe'ye gideceksen git

Türk kulüplerinin yanı sıra, Avrupa'nın dev ekipleri de mali anlamda oldukça zorlanırken, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de top koşturduğu İngiliz ekibi Arsenal de bunlardan biri.

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Canlı yayında Mesut Özil'e sert sözler! Fenerbahçe'ye gideceksen git

Kuzey Londra ekibi de yüksek maaşlı oyuncuların ücretlerinde kesintiye gidilmesi için teklifte bulunmuş ancak Mesut Özil bu teklifi reddetmişti.

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Canlı yayında Mesut Özil'e sert sözler! Fenerbahçe'ye gideceksen git

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Özil'in bu davranışı İngiltere'de bazı kesimlerin tepkisine neden olurken bu isimlerden biri de, İngiliz ITV kanalında yayımlanan Good Morning Britain programına konuk olan Piers Morgan oldu.

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