02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Canlı yayında Mesut Özil'e sert sözler! "Fenerbahçe'ye gideceksen git"
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor faaliyetlerini sekteye uğratmış ve kulüplerin birçok gelir kalemi kesilmişti. Futbol kulüpleri mali anlamda küçülmeye giderek, kurtuluş olarak ilk etapta oyuncularından indirim talep etmişti. Bu kulüplerden biri de Premier Lig ekiplerinden Arsenal'di. Kulübün maaş indirimi çağrısına olumsuz yanıt veren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in bu kararı tepki çekmişti. İşte detaylar...
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