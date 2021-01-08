08 Ocak 2021, Cuma

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Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü! "Sihirli bir değnek dokunmuş gibi"

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı ve 2. sıraya yükseldi. Spor yazarları karşılaşmanın ardından Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirirken, yıldız futbolcuyla ilgil övgü dolu ifadeler kullanıldı. İşte spor yazarlarının Fenerbahçe - Alanyaspor maçı değerlendirmeleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.01.2021 09:03
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Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü! Sihirli bir değnek dokunmuş gibi

EMRE BOL - KRALIN DEĞİL KRALLARIN TAKIMI

Kafası çok çalışmayanlar, futbolun hangi duruma geldiğini bilmeyenler, taktik kelimesinin ne anlama geldiğini çözemeyenler; "Fenerbahçe top oynamadı" diyecekler büyük ihtimalle... Oysa futbol artık sadece delicesine hücum etmek değil, sahaya akıl koymaktır.

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Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü! Sihirli bir değnek dokunmuş gibi

Alanyaspor takımını inanın mevcut teknik direktörü Çağdaş Atan'dan daha iyi tanıyor Erol hoca... Topu rakibe vermek, topla daha az ama daha etkili oynamak bir taktiktir. Ben çok maç bilirim ki; Fenerbahçe istatistikleri paramparça etmiş ama karşılaşmayı kaybetmiş. Hangisini tercih edersiniz?

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Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü! Sihirli bir değnek dokunmuş gibi

Bu pandemi döneminde, haftada 2 maç oynarken, oyunun büyüklüğü değil, skor önemlidir. F.Bahçe'de şu sıralar takım penaltıcısı belli değil. Eline topu alan penaltıyı atıyor. Takım sahaya çıkarken bırak penaltıyı, korneri hatta tacı atacak oyuncu belli olmalıdır. Yoksa kaos olur saha içinde...

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Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü! Sihirli bir değnek dokunmuş gibi

Fenerbahçe'de birçok oyuncu skora katkı yapıyor. Yani bu iş sadece forvetlere kalmıyor. "Gol kralının" değil "kralların" çok olduğu takım şampiyon olur. Geçen sezonu hatırlayın, Trabzonspor kral çıkardı ama şampiyon olamadı.

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Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü! Sihirli bir değnek dokunmuş gibi

İki asist yapıp, maçı F.Bahçe lehine çeviren Ozan, bu sezon bilmem kaçıncı kez maçın yıldızı oldu. İlk kez bir futbolcunun bu denli bir gelişim gösterdiğine şahit oluyorum. Sanki ona sihirli bir değnek dokunmuş gibi.

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