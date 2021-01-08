08 Ocak 2021, Cuma

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Alacağı para merak konusuydu! İşte Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e ödeyeceği ücret

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuya ödeyeceği ücret merak konusu olurken, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den kazanacağı ücret belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.01.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 09:52
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Alacağı para merak konusuydu! İşte Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e ödeyeceği ücret

Yaz transfer döneminde yaptığı 18 takviyeyle transfer şampiyonu ilan edilen Fenerbahçe, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

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Alacağı para merak konusuydu! İşte Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e ödeyeceği ücret

Sarı-lacivertliler, Arsenal'de kadro dışı kalan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile her konuda anlaşma sağladı.

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Alacağı para merak konusuydu! İşte Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e ödeyeceği ücret

Mesut'un transferi için İngiliz kulübüyle de anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Alacağı para merak konusuydu! İşte Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e ödeyeceği ücret

Mesut Özil'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi beklenirken, tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertlilerden alacağı ücret merak konusu olmuştu.

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Alacağı para merak konusuydu! İşte Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e ödeyeceği ücret

Mesut Özil, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro civarı bir ücret kazanacak.

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