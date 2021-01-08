08 Ocak 2021, Cuma

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Fenerbahçe'den Edin Visca atağı! Mesut Özil'den sonra...

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte transferde gaza basan Fenerbahçe, Mesut Özil'den sonra kanat transferine yoğunlaştı. Sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'yı da kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 08.01.2021 01:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 06:18
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Fenerbahçe'den Edin Visca atağı! Mesut Özil'den sonra...

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonlardan bu yana transfer etmeyi hedeflediği Edin Visca'da da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den Edin Visca atağı! Mesut Özil'den sonra...

Boşnak futbolcunun tam 10 sezondur formasını giydiği Başakşehir'e ayrılmak istediğini iletmesinin ardından taraflar arasında temaslar hızlanmıştı.

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Fenerbahçe'den Edin Visca atağı! Mesut Özil'den sonra...

Son olarak önceki gün Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın bir kez daha bir araya geldiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'den Edin Visca atağı! Mesut Özil'den sonra...

İkili arasındaki görüşmede Belözoğlu'nun para artı iki takas teklifinde bulunduğu kaydedildi. Gümüşdağ'ın takasta yalnızca Deniz Türüç'ü istediği, Fenerbahçe'nin bonservis teklifini ise düşük bulduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe'den Edin Visca atağı! Mesut Özil'den sonra...

Önceki görüşmelerde sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki kanat oyuncusu için 3.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürülmüştü.

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