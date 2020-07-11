Emre Belözoğlu transfer bombalarını patlatıyor! Galatasaray...

Gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için şimdiden çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından futbolu bırakarak sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu, ikisi Galatasaray'ın eski yıldızları olmak üzere üç ismi gündemine aldı. İşte detaylar...