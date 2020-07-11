11 Temmuz 2020, Cumartesi

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Emre Belözoğlu transfer bombalarını patlatıyor! Galatasaray...

Gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için şimdiden çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından futbolu bırakarak sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu, ikisi Galatasaray'ın eski yıldızları olmak üzere üç ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 17:17
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Emre Belözoğlu transfer bombalarını patlatıyor! Galatasaray...

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayacak Kanarya, bir yandan bu maça odaklanırken, diğer yandan da transfer için var gücüyle çalışıyor.

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Emre Belözoğlu transfer bombalarını patlatıyor! Galatasaray...

Sezonun sona ermesiyle beraber sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarına hız verecek sarı lacivertlilerin, yeni yabancı kuralıyla beraber nokta atışı yapması bekleniyor.

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Emre Belözoğlu transfer bombalarını patlatıyor! Galatasaray...

Kadrosuna dahil edeceği yabancı futbolcular için fizibilite çalışmalarını yapan Fenerbahçe'nin gündemine 3 önemli ismin geldiği ifade edildi.

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Emre Belözoğlu transfer bombalarını patlatıyor! Galatasaray...

Bu isimlerin ortak özelliğinin ise, Süper Lig'i çok iyi bilmeleri ve gelecek sezon şampiyonluğa oynamayı planlayan Kanarya'nın stresine dayanabilecek olması.

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Emre Belözoğlu transfer bombalarını patlatıyor! Galatasaray...

Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde bir televizyon programı konuşmasında verdiği transfer mesajının altındaki isimler netleşiyor.

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