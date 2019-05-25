25 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli yıldız ayrılığı resmen açıkladı

Mathieu Valbuena, "Benim Kanarya olarak maceramın sonuna geldik." mesajıyla başladığı bir mektupla Fenerbahçe'ye veda etti.

Giriş Tarihi: 25.05.2019 19:43 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 19:47
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Fenerbahçeli yıldız ayrılığı resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçeli yıldız ayrılığı resmen açıkladı

Yaptığı paylaşımda Fenerbahçe ailesine teşekkürlerini sunan Valbuena, "Maceramın sonuna geldik." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçeli yıldız ayrılığı resmen açıkladı

İşte Valbuena'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım;

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Fenerbahçeli yıldız ayrılığı resmen açıkladı
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Fenerbahçeli yıldız ayrılığı resmen açıkladı
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