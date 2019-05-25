25 Mayıs 2019, Cumartesi

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Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu

Fenerbahçe forması giyen ve geldiğinden bu yana beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki İsviçreli forvet oyuncusu Michael Frey'e İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.

Giriş Tarihi: 25.05.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 16:11
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Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu

Fenerbahçe'ye sezon başında İsviçre ekibi Zürih'ten transfer olan ve büyük umutlarla takıma dahil edilen Michael Frey hakkında şaşırtan bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu

Sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratan İsviçreli golcüye İngiltere'den talip çıktı.

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Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu

Yorkshire Evening Post'ta yer alan habere göre Championship ekibi Leeds United kadrosunu güçlendirmek için 24 yaşındaki futboluyu listesine aldı.

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Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu

Leeds'in Arjantinli çalıştırıcısı Marcelo Bielsa'nın özellikle Frey tarzı bir golcüye ihtiyaç duyduğu ve genç futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

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Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu

Genç oyuncu, sarı-lacivertli takıma transfer olmadan önceki sezonu ligde 12 golle tamamlamış ve performansıyla dikkat çekmişti.

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