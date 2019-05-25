25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu
Fenerbahçe forması giyen ve geldiğinden bu yana beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki İsviçreli forvet oyuncusu Michael Frey'e İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.
Giriş Tarihi: 25.05.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 16:11
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