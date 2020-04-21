21 Nisan 2020, Salı

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Fenerbahçe'den Mesut Özil hamlesi! Teklif yapıldı

Fenerbahçe, kariyerini Premier Lig devi Arsenal'de sürdüren ve daha önceki yıllarda pek çok kez gündemine gelen Mesut Özil'in transferi için bir kez daha harekete geçti. Yıldız futbolcuyla temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, "Bir gün mutlaka Fenerbahçe forması giymek isterim" diyen Mesut Özil'e "Şimdi tam zamanı" mesajıyla giderek transfer teklifini iletti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 02:24 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 06:38
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Fenerbahçe'den Mesut Özil hamlesi! Teklif yapıldı

Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe'den Mesut Özil hamlesi! Teklif yapıldı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündemi yine Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil meşgul ediyor.

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Fenerbahçe'den Mesut Özil hamlesi! Teklif yapıldı

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon yıldız futbolcuya sarı-lacivertli formayı giydirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'den Mesut Özil hamlesi! Teklif yapıldı

"NELER OLACAĞINI BİLEMİYORUM" DEMİŞTİ

Daha önce transferi hakkında konuşan Mesut, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe'den Mesut Özil hamlesi! Teklif yapıldı

DÜĞMEYE BASILDI

F.Bahçeliler için bir hayal haline gelen Mesut Özil transferi, 2020-2021 sezonunda gerçeğe dönüşebilir! Uzun yıllardır Arsenal'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi için düğmeye basıldı.

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