01 Nisan 2020, Çarşamba

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Fenerbahçeli Vedat Muriç kendini oyuna verdi! "Acayip sarıyor"

Fenerbahçe'nin sezon başında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı yıldız Vedat Muriç, corona virüsü nedeniyle evde geçen günlerini anlattı.

Giriş Tarihi: 31.03.2020 21:08 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 06:58
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Fenerbahçeli Vedat Muriç kendini oyuna verdi! Acayip sarıyor

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi, Fenerbahçe instagram canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte Muriç'in açıklamaları...

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Fenerbahçeli Vedat Muriç kendini oyuna verdi! Acayip sarıyor

"AİLECEK ÖZEN GÖSTERİYORUM"

Maç Cuma günüydü, Perşembe liglerin ertelendiği açıklandı. Kendimi bu sürece hazırladım Allah'tan, yoksa sıkıntı yaşardım.

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Fenerbahçeli Vedat Muriç kendini oyuna verdi! Acayip sarıyor

Çok fazla dışarı çıkan biri değilim ama sıkıldığımda kendimi bir yerlere atmak isteyen bir tipim. Verilen direktiflere ve kurallara uyulmasına özen gösterilmeli, biz de ailecek o özeni göstermeye çalışıyoruz.

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Fenerbahçeli Vedat Muriç kendini oyuna verdi! Acayip sarıyor

"EVDE KÜÇÜK BİR SAMANDIRA"

Sabah kalkıyoruz çoluk çocuk zaman geçiriyoruz. Sonra idman saati geliyor, kulübümüz her türlü imkanı sağladı. Evde küçük bir Samandıra havası yarattılar odalarımızda ama tabii ki Samandıra gibi olmuyor, Samandıra'yı özlüyoruz açıkçası. Bir an önce Samandıra'da idmanlara başlamak istiyorum açıkçası.

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Fenerbahçeli Vedat Muriç kendini oyuna verdi! Acayip sarıyor

"SESLER ÜST ÜSTE BİNİYOR"

3-4 gün izin verildi ertelemeden sonra. 3-4 gün içinde gerekli ekipmanlar dağıtıldı. Pazartesi ya da Salı günüydü, ilk idmanı online yapacağız dediler, bir uygulamadan toplantı kurup, video görüntülü şekilde idmanlarımızı yapıyoruz.

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