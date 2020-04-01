01 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de corona virüsü ayrılığı!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Halihazırda maddi sıkıntıları bulunan sarı-lacivertliler, dünyayı etkisi altında alan corona virüsü nedeniyle kulüp içerisinde yaşanacak ekonomik krizin önüne geçebilmek adına radikal kararlar almaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 11:35
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Fenerbahçe'de corona virüsü ayrılığı!

Fenerbahçe aylık olarak oyuncularına 5 milyon euro tutarında ödeme yapmak zorunda. Bu rakam ise haziran ayına kadar 20 milyon Euro'yu buluyor.

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Fenerbahçe'de corona virüsü ayrılığı!

Yeni Asır'ın haberine göre, Finansal Fair-Play gereği bütçesini daha da daraltmak zorunda kalan yönetim, futbolculardan ücretlerinde indirim istedi.

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Fenerbahçe'de corona virüsü ayrılığı!

Corona virüsü nedeniyle futbol dünyasında yaşanması muhtemel bir krizinden dolayı Fenerbahçe'de artık euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışacak.

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Fenerbahçe'de corona virüsü ayrılığı!

Futbolda ve diğer amatör branşlarda altyapıya ağırlık verilecek. Hedef oyuncu ihraç eden bir kulüp olmak.

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Fenerbahçe'de corona virüsü ayrılığı!

İNDİRİM YAPMAYAN TAKIMDAN GÖNDERİLECEK

Sarı-lacivertli yönetim, takımın yüksek kazançlı yıldız isimleriyle görüşme ve maaşlarında indirim talep etme kararı aldı.

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