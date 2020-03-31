31 Mart 2020, Salı
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Fenerbahçeli Vedat Muriç için flaş transfer iddiası! Cristiano Ronaldo...
Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya alınan Kosovalı golcü Vedat Muriç, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla nokta atışı transfer olduğunu belli etmişti. Özellikle Süper Lig'in ilk devresinde oynadığı oyun ve sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan 25 yaşındaki golcü için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre, yıldız golcüyü transfer etmek için 7 kulüp sıraya girdi! İşte Muriç'i isteyen takımlar ve transfer detayları...
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