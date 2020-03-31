31 Mart 2020, Salı

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Fenerbahçeli Vedat Muriç için flaş transfer iddiası! Cristiano Ronaldo...

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya alınan Kosovalı golcü Vedat Muriç, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla nokta atışı transfer olduğunu belli etmişti. Özellikle Süper Lig'in ilk devresinde oynadığı oyun ve sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan 25 yaşındaki golcü için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre, yıldız golcüyü transfer etmek için 7 kulüp sıraya girdi! İşte Muriç'i isteyen takımlar ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 12:45
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Fenerbahçeli Vedat Muriç için flaş transfer iddiası! Cristiano Ronaldo...

Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi... Sarı lacivertliler, sezonun 2. yarısından itibaren yaşanan kötü gidişat ile şampiyonluk potasından hızla uzaklaşırken, gelecek sezonun kadro planlamasına yoğunlaştı bile.

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Fenerbahçeli Vedat Muriç için flaş transfer iddiası! Cristiano Ronaldo...

2020-21 sezonuna yeni teknik direktörü, teknik kadrosu ve yeni oyuncularıyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe, rotasını şampiyonluk olarak belirleyecek ve son kurşununu atacak.

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Fenerbahçeli Vedat Muriç için flaş transfer iddiası! Cristiano Ronaldo...

Yaşanan bu gelişmeler bir kenera, önceliğini yaz transfer sezonunda kaynak yaratmaya ayıran Sarı Kanarya, elindeki değerli oyunculardan vazgeçecek. Bu yöntemle hem mali krizden uzaklaşmak hem de FFP kıskacında rahatlama yaşamak isteyen sarı lacivertlilere müjdeli haber geliyor.

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Fenerbahçeli Vedat Muriç için flaş transfer iddiası! Cristiano Ronaldo...

Sezon başında Çaykur Rizespor'den Fenerbahçe saflarına katılan Vedat Muriç, attığı gollerle kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelirken, takımını da sırtlayarak 3 puanı Fenerbahçe'nin hanesine yazdırıyordu.

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Fenerbahçeli Vedat Muriç için flaş transfer iddiası! Cristiano Ronaldo...

Adı sıkça dünya devleriyle anılan Vedat Muriç için yapılan haberde, bu kez 'en ciddi olan kulüpler' listelendi ve sürpriz ekipler de bu listede yer aldı.

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