Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan ayrılık açıklaması

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra Alanyaspor'a gönderilen Ozan Tufan, Sergen Yalçın'la kendini buldu ve tekrar Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sarı-lacivertli forma altında günden güne gelişme kaydeden yıldız futbolcu milli takımın da değişmezi oldu. EURO 2020 eleme maçında Andorra'ya attığı son dakika golüyle milli takıma hayat veren Ozan'ın ismi Avrupa takımlarıyla anılmaya başlamıştı. Ozan cephesinden bu gelişmelerle ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





