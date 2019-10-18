18 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan ayrılık açıklaması

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra Alanyaspor'a gönderilen Ozan Tufan, Sergen Yalçın'la kendini buldu ve tekrar Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sarı-lacivertli forma altında günden güne gelişme kaydeden yıldız futbolcu milli takımın da değişmezi oldu. EURO 2020 eleme maçında Andorra'ya attığı son dakika golüyle milli takıma hayat veren Ozan'ın ismi Avrupa takımlarıyla anılmaya başlamıştı. Ozan cephesinden bu gelişmelerle ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:35
  • 1
  • 10
Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan ayrılık açıklaması

Ozan Tufan'ın Bursaspor'da başlayan futbol macerası, Milli takıma seçilme ve henüz 19 yaşında 7 milyon Euro gibi astronomik rakama Fenerbahçe'ye transfer olmakla devam etmişti.

  • 2
  • 10
Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan ayrılık açıklaması

Ancak Ozan, sarı-lacivertli forma altında geçirdiği 3,5 sezonda bir türlü beklentileri karşılayamadı.

  • 3
  • 10
Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan ayrılık açıklaması

Saha içindeki tartışmalı futboluna bir de özel hayatındaki sansasyonlar eklenince kadro dışı bırakılan genç yetenek nihayetinde soluğu Alanyaspor'da aldı.

  • 4
  • 10
Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan ayrılık açıklaması

İşte asıl hikaye bunda sonra başladı. Kendisine sunulan son şansı iyi değerlendiren Ozan, Sergen Yalçın'ın hocalığında adeta küllerinden doğdu ve önce milli takıma ardından Fenerbahçe'ye geri döndü.

  • 5
  • 10
Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan ayrılık açıklaması

Bu sezon Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi olan Ozan Tufan'ın adı artık Avrupa kulüpleriyle anılmaya başlandı.

FENERBAHÇE'DE KRUSE BİLMECESİ! HABER İÇİN TIKLAYIN...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör