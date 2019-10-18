18 Ekim 2019, Cuma

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Fenerbahçe'de Kolarov sürprizi! Görüşmeler başlıyor...

Fenerbahçe, Sırp yıldızdan vazgeçmiş değil. Roma'da sözleşmesinin son senesinde olan Kolarov, 1+1 yıllık yeni teklife yanıt vermedi. Kanarya, başarılı sol bekin ocak ayına kadar beklemesini istiyor.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 11:00
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Fenerbahçe'de Kolarov sürprizi! Görüşmeler başlıyor...

Sarı-Lacivertli taraftar, tüm yaz boyunca Aleksandar Kolarov'dan gelecek müjdeli haberi bekledi. Yönetim, bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcadı.

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Fenerbahçe'de Kolarov sürprizi! Görüşmeler başlıyor...

Tecrübeli sol bekle her konuda anlaşma sağlanmasına rağmen Roma, oyuncusunu bırakmayınca transfer suya düştü.

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Fenerbahçe'de Kolarov sürprizi! Görüşmeler başlıyor...

Ancak Fenerbahçe, Kolarov'dan vazgeçmiş değil. Sırp futbolcu, İtalyan ekibiyle sözleşmesinin son senesinde.

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Fenerbahçe'de Kolarov sürprizi! Görüşmeler başlıyor...

2 1 yıllık teklif

İtalyan devi, 33 yaşındaki futbolcuya 1 1 yıllık yeni kontrat teklif etti. Ancak Kolarov henüz bunu kabul etmedi.

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Fenerbahçe'de Kolarov sürprizi! Görüşmeler başlıyor...

Fenerbahçe Yönetimi, dünyaca ünlü oyuncunun ocak ayına kadar yanıt vermemesini umuyor. Eğer bu gerçekleşirse, Kolarov'un sözleşmesinin bitimine 6 ay kalacak.

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