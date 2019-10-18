18 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Kolarov sürprizi! Görüşmeler başlıyor...
Fenerbahçe, Sırp yıldızdan vazgeçmiş değil. Roma'da sözleşmesinin son senesinde olan Kolarov, 1+1 yıllık yeni teklife yanıt vermedi. Kanarya, başarılı sol bekin ocak ayına kadar beklemesini istiyor.
Giriş Tarihi: 18.10.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 11:00
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