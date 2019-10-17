18 Ekim 2019, Cuma

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! İşte 2020 bombası...

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve yaptığı transferlerle de bu iddianın altını dolduran Fenerbahçe, yaz transfer döneminde takıma kattığı isimlerle taraftarlarını mutlu etmişti. Sarı lacivertli ekipte devre arası transfer çalışmaları da daha şimdiden hız kazandı. Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Emre Belözoğlu'nun yerini doldurması için oyuncu arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süre renklerine bağlamaya çalıştığı ancak sonuca ulaşamadığı transfer gözdesi için kolları sıvadı.. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 22:48 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 07:18
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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! İşte 2020 bombası...

Süper Lig'in ilk 7. haftasını 11 puanla 5. sırada tamamlayan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe'de yönetim ocak ayı transfer dönemi için erkenden harekete geçti.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! İşte 2020 bombası...

Geçtiğimiz sezon gösterdiği vasat performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezon kadrosunda büyük değişiklikler yapmıştı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! İşte 2020 bombası...

Sarı lacivertli ekip, kiralık futbolcular dahil 17 isimle yollarını ayırmış, 9 ismi karosuna katmıştı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! İşte 2020 bombası...

Yeni sezon için takımı baştan aşağıya yenileyen ve zirveye oynamayı hedefleyen Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! İşte 2020 bombası...

Sezon sonunda futbolu bırakacak Emre'nin yerine oyuncu bakmaya başlayan Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, Galatasaray'ın büyük gözdesini kadroya katmak için çalışmalara başladı.

İşte Fenerbahçe'nin 2020 bombası;

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