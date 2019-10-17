18 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! İşte 2020 bombası...
Bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve yaptığı transferlerle de bu iddianın altını dolduran Fenerbahçe, yaz transfer döneminde takıma kattığı isimlerle taraftarlarını mutlu etmişti. Sarı lacivertli ekipte devre arası transfer çalışmaları da daha şimdiden hız kazandı. Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Emre Belözoğlu'nun yerini doldurması için oyuncu arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süre renklerine bağlamaya çalıştığı ancak sonuca ulaşamadığı transfer gözdesi için kolları sıvadı.. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.10.2019 22:48 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 07:18
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