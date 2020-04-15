Fenerbahçeli oyunculara büyük şok! İndirim istenmemişti ama...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, spor organizasyonlarının ertelenmesine sebep olmuş ve bu kapsamda Süper Lig de ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu gelişmeler futbol kulüplerini maddi anlamda zorlarken, Fenerbahçe'yi de olumsuz etkiledi. Avrupa devleri oyuncularıyla anlaşma zemini arayarak indirim talep ederken, sarı-lacivertlilerde şu zamana kadar oyuncularından böyle bir talebi olmamıştı. Fakat yayıncı kuruluştan para alınmamasıyla birlikte Fenerbahçe'de oyuncular büyük bir şok yaşadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 12:28 ABONE OL