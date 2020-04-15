15 Nisan 2020, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçeli oyunculara büyük şok! İndirim istenmemişti ama...
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, spor organizasyonlarının ertelenmesine sebep olmuş ve bu kapsamda Süper Lig de ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu gelişmeler futbol kulüplerini maddi anlamda zorlarken, Fenerbahçe'yi de olumsuz etkiledi. Avrupa devleri oyuncularıyla anlaşma zemini arayarak indirim talep ederken, sarı-lacivertlilerde şu zamana kadar oyuncularından böyle bir talebi olmamıştı. Fakat yayıncı kuruluştan para alınmamasıyla birlikte Fenerbahçe'de oyuncular büyük bir şok yaşadı. İşte detaylar...
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...