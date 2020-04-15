15 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli oyunculara büyük şok! İndirim istenmemişti ama...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, spor organizasyonlarının ertelenmesine sebep olmuş ve bu kapsamda Süper Lig de ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu gelişmeler futbol kulüplerini maddi anlamda zorlarken, Fenerbahçe'yi de olumsuz etkiledi. Avrupa devleri oyuncularıyla anlaşma zemini arayarak indirim talep ederken, sarı-lacivertlilerde şu zamana kadar oyuncularından böyle bir talebi olmamıştı. Fakat yayıncı kuruluştan para alınmamasıyla birlikte Fenerbahçe'de oyuncular büyük bir şok yaşadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 12:28
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Fenerbahçeli oyunculara büyük şok! İndirim istenmemişti ama...

Mali sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe'de yönetim, Covid-19 salgınıyla gelirlerin dibe vurması üzerine tedbir paketini devreye soktu.

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Fenerbahçeli oyunculara büyük şok! İndirim istenmemişti ama...

Yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurmasıyla en büyük gelir kaleminden de mahrum kalan sarı-lacivertliler, maçlar oynanmaya başlayana kadar oyunculara ödeme yapmama kararı aldı.

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Fenerbahçeli oyunculara büyük şok! İndirim istenmemişti ama...

Kulübü borç batağından kurtarmak için yoğun mesai harcayan Başkan Ali Koç, öngörülemez süreçle zaten yetersiz olan gelirler de suyunu çekince, aldıkları kararı futbolculara tebliğ etti.

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Fenerbahçeli oyunculara büyük şok! İndirim istenmemişti ama...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ücret indirimi konusuna anlayışla yaklaşan oyuncular bu son gelişmeden çok hazzetmedi. Özellikle bazı yabancı futbolcuların bu durumdan rahatsız oldukları öğrenildi.

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Fenerbahçeli oyunculara büyük şok! İndirim istenmemişti ama...

ÜRÜN SATIŞI DURDU
Fakat mevcut şartlarda başka bir alternatif de görünmüyor. Zira ödemelerin zaten iki ay geriden geldiği Fenerbahçe'de yayın ve maç gelirleri gibi ürün satışları da dibe vurmuş durumda.

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