16 Nisan 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de flaş karar! 4 oyuncu takımdan gönderiliyor

Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de oyuncu arayışlarına hız verilirken, takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Yaz transfer döneminde kadrosunu sil baştan oluşturması beklenen sarı-lacivertlilerin 4 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 09:46
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Fenerbahçe'de flaş karar! 4 oyuncu takımdan gönderiliyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla zirvenin 13 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.

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Fenerbahçe'de flaş karar! 4 oyuncu takımdan gönderiliyor

Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerde hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, hummalı bir çalışmanın içerisinde girerken, bir yandan da takımdan gönderilecek isimler belirlenmeye başladı.

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Fenerbahçe'de flaş karar! 4 oyuncu takımdan gönderiliyor

ÖNCELİK SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCULARDA

Yeni sezon için transfer görüşmelerine başlayan Kanarya, bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler öncelikle sözleşmesi biten oyuncuları bedelsiz kadrosuna katmak istiyor.

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Fenerbahçe'de flaş karar! 4 oyuncu takımdan gönderiliyor

TAKAS FORMULÜ GÜNDEMDE

Bu çalışmaları yaparken yönetimin ekonomik açıdan belirlediği iki kriter bulunuyor. Buna göre ilk planda sözleşmesi biten isimler kadroya katılacak veya kontratı devam eden futbolcular için takas formülü devreye sokulacak.

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Fenerbahçe'de flaş karar! 4 oyuncu takımdan gönderiliyor

Bonservis bedelli oyuncu ise gerçekten alternatif bulunamayan bir isimse ve bedelin düşük olması durumunda gündeme gelecek. Bu çerçevede başlayan çalışmalarda sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonu biten bazı isimlerle görüşmelere başlamış ve önemli mesafeler almıştı.

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