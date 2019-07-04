04 Temmuz 2019, Perşembe

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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye rest!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, senelik 500 bin Euro'luk ücretinin 1.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını talep etti. 19 yaşındaki yıldız, şartlar oluşmazsa transfer olmak istiyor.

Giriş Tarihi: 04.07.2019 18:23 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 18:28
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye rest!

Napoli'nin transfer etmek istediği Fenerbahçeli Eljif Elmas, yakın çevresine duyduğu rahatsızlıkları dile getirdi.

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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye rest!

19 yaşındaki yıldız futbolcunun, yaklaşık 500 bin Euro olan senelik ücretinin az olduğunu belirtip "Benim ailemi de düşünmem lazım.

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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye rest!

Ekonomik olarak rahatlamam lazım… Fenerbahçe'yle devam edersem yeni kontrat ve yıllık 1.5 milyon Euro talep edeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye rest!

İtalya Serie A'da oynamaya sıcak baktığını belirten Makedon yıldız, ücret konusunda iyileştirme yapılmazsa transferi için izin isteyeceğini yönetime iletecek.

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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye rest!

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İtalyan basını Napoli'nin Eljif transferinde ısrarcı olduğunu yazdı.

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