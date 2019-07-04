04 Temmuz 2019, Perşembe
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye rest!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, senelik 500 bin Euro'luk ücretinin 1.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını talep etti. 19 yaşındaki yıldız, şartlar oluşmazsa transfer olmak istiyor.
Giriş Tarihi: 04.07.2019 18:23 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 18:28
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