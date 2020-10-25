25 Ekim 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli futbolcular derbi galibiyeti ardından değerlendirmelerde bulundu!

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve 3-1 biten Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ardından sarı lacivertli futbolcular değerlendirmelerde bulundu. İşte derbi zaferi ardından Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları...

Giriş Tarihi: 25.10.2020 22:25
ABONE OL
  • 1
  • 10
Fenerbahçeli futbolcular derbi galibiyeti ardından değerlendirmelerde bulundu!

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta rakibini 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Fenerbahçeli futbolcular derbi galibiyeti ardından değerlendirmelerde bulundu!

Sarı-lacivertlilerde ikinci yarıda oyuna giren Papiss Cisse, maçın gidişatını değiştiren isim olurken, Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

  • 3
  • 10
Fenerbahçeli futbolcular derbi galibiyeti ardından değerlendirmelerde bulundu!

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Senegalli golcü, sarı-lacivertli taraftarlara umut dolu mesajlar verdi.

  • 4
  • 10
Fenerbahçeli futbolcular derbi galibiyeti ardından değerlendirmelerde bulundu!

Geri döndüğü için mutlu olduğunu belirten Cisse, "Büyük bir mutluluk benim için.. Geçen hafta Göztepe maçında goller kaçırmıştım ama çok şükür Trabzonspor'a golümü attım. Elhamdülillah" dedi.

  • 5
  • 10
Fenerbahçeli futbolcular derbi galibiyeti ardından değerlendirmelerde bulundu!

Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunun altını çizen Cisse, "Geçen sezon Alanyaspor'da iyi bir yıl geçirdim. Kimseyi incitmeden şunu söylemek istiyorum. Takım olarak 3 puanları toplamaya devam edeceğiz. Fenerbahçe iyi bir takım, güçlü takım. Daha iyi olacağız, bir takım olarak kazanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör