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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde akıl oyunları! Düğüm böyle çözülecek

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i 3-2 yenmenin moraliyle sahaya çıkacakken, Fenerbahçe ise 5-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinin verdiği özgüvenle sahada olacak. Dev karşılaşma öncesi iki teknik adam da yoluna kayıpsız devam etmek isterken, karşılaşmanın planlarını da hazırladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 29.11.2020 11:56
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde akıl oyunları! Düğüm böyle çözülecek

FENERBAHÇE: 1 - DERBİNİN ANAHTARI ERKEN GOL

Maça çok yüksek tempo ve istek ile başlanacak. 3. bölgede yapılacak presle rakibe deplasmanda olduğu hissettirilecek. Erken gol, derbinin anahtarı olacak.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde akıl oyunları! Düğüm böyle çözülecek

2 - BEŞİKTAŞ'IN PRESİNE DİKKAT!

Beşiktaş'ın mücadeleci orta alan ve hücum hattının yaptığı prese karşı çok dikkatli olunacak. Savunmadan çıkarken gereksiz top kayıplarından uzak durulacak.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde akıl oyunları! Düğüm böyle çözülecek

3 - KALEDE UTKU VAR, ŞUT ÇEKİN

Rakibin kalesinde genç ve tecrübesiz Utku Yuvakuran'ın oynayacak olması avantajı çevrilecek. Uzaktan bol bol şut çekilerek, Utku sürekli hataya zorlanacak.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde akıl oyunları! Düğüm böyle çözülecek

4 - DAHA AZ ORTA, DAHA FAZLA PAS

Geçtiğimiz maçların aksine orta sayısı azaltılacak, orta alanda daha çok pas yapılacak. Hücumların olgunlaşması için 3. bölgede sabırlı davranılacak.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde akıl oyunları! Düğüm böyle çözülecek

5 - ATIBA VE LARIN'E ÖZEL ÖNLEM

Son haftalarda çok formda olan Atiba'nın savunma arkası koşularına özel önlem alınacak. Fiziki avantajı olan Larin'in ters kademesine dikkat edilecek.

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