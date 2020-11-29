Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde akıl oyunları! Düğüm böyle çözülecek

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i 3-2 yenmenin moraliyle sahaya çıkacakken, Fenerbahçe ise 5-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinin verdiği özgüvenle sahada olacak. Dev karşılaşma öncesi iki teknik adam da yoluna kayıpsız devam etmek isterken, karşılaşmanın planlarını da hazırladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Beşiktaş haberleri