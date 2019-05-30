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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! İşte Comolli'nin izlediği isimler
Gelecek sezon kadrosunda radikal değişikliklere imza atacak ve en az 10 futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de şampiyon kadroyu kurmak için çalışmalar başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli'nin izlediği isimler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.05.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 16:58
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