30 Mayıs 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! İşte Comolli'nin izlediği isimler

Gelecek sezon kadrosunda radikal değişikliklere imza atacak ve en az 10 futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de şampiyon kadroyu kurmak için çalışmalar başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli'nin izlediği isimler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.05.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 16:58
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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! İşte Comolli'nin izlediği isimler

Sarı-lacivertli gözlemciler, Avrupa ve Türkiye'den oyuncuları izleyip raporlarını yönetime sunmaya başladı... Sezon boyunca oyuncuları takip eden scout ekibi, gözünü 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na dikti.

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! İşte Comolli'nin izlediği isimler

Pür dikkat bir şekilde Polonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda oyuncu taraması yapan sarı lacivertlilerin takip ettiği oyuncular arasında şu isimler bulunuyor:

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! İşte Comolli'nin izlediği isimler

Yusuf Can Esendemir - Takımı: Altınordu - Yaşı: 17 - Bölgesi: Sol bek

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! İşte Comolli'nin izlediği isimler

Ulaş Zengin - Takımı: Altay - Yaşı: 21- Bölgesi: Stoper

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! İşte Comolli'nin izlediği isimler

Pereira Lage - Takımı: Clermont - Yaşı: 22 - Bölgesi: Orta saha merkez

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