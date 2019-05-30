30 Mayıs 2019, Perşembe
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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! Resmen duyurdular
Süper Lig'de hayal kırıklığı bir sezon geçiren ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligi 6. sırada bitirmeyi başaran Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler ilk transferini bitiriyor. Yabancı basında yer alan haberlere göre, Fenerbahçeli yöneticilerin yıldız futbolcu için yaptığı teklif kabul edildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 30.05.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 11:39
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