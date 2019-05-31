31 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Niasse atağı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, bir yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki Niasse'ı uygun bir bedelle transfer etmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 00:59 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 07:53
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Fenerbahçe'de Niasse atağı

Fenerbahçe, forvet hattına Oumar Niasse'yi de radara aldı...

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Fenerbahçe'de Niasse atağı

Sportif direktör Damien Comolli'nin Senegalli futbolcunun transferi için bir buçuk aydır Everton yetkilileriyle görüşme halinde olduğu belirtiliyor.

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Fenerbahçe'de Niasse atağı

Ara transferde Cardiff City'ye kiralanan 29 yaşındaki golcü oyuncu için kiralama ve satın alma seçenekleri masada...

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Fenerbahçe'de Niasse atağı

Yönetimin, sözleşmesinin son yılına giren deneyimli santrforu uygun bir bedelle takıma katmak için büyük çaba harcadığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Niasse atağı

AKHİSAR'DA PARLADI

Niasse'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı, kulübünün vereceği karara göre hareket edeceği ifade edildi.

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