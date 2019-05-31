31 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Niasse atağı
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, bir yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki Niasse'ı uygun bir bedelle transfer etmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 31.05.2019 00:59 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 07:53
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