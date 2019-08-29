29 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!

Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda Lazio forması giyen Riza Durmisi ile her konuda anlaşan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Durmisi konusunda kulübü Lazio ile bonbservis konusunda herhangi bir sıkıntı çıkarsa sarı-lacivertlilerde alternatif hazır. İşte dünyaca ünlü o isim...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 13:24
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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!

Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, ligde sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.

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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!

Sarı-lacivertliler Süper Lig'de alınan sonuçlara rağmen transferde durmuyor.

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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!

Son olarak Lazio forması giyen Riza Durmisi için 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Fenerbahçe, Lazio'nun 5.5 milyon Euro istemesiyle bu isme alternatif belirledi.

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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Durmisi olmazsa sürpriz bir isim için devreye girecek.

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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!

Fenerbahçe, son olarak Rio Ave forması giyen 31 yaşındaki Fabio Coentrao'yu listesine aldı.

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