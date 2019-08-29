Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!

Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda Lazio forması giyen Riza Durmisi ile her konuda anlaşan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Durmisi konusunda kulübü Lazio ile bonbservis konusunda herhangi bir sıkıntı çıkarsa sarı-lacivertlilerde alternatif hazır. İşte dünyaca ünlü o isim...