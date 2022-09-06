Fenerbahçe’den transferin son günlerinde bomba hamle! Premier Lig’den gelecek

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, bu sezon Jorge Jesus'u takımın başına getirerek yeni bir yapılanmaya gitti. Başkan Ali Koç ve yönetim, yaptığı hamlelerle geçen sezonun kadrosunu neredeyse yenilemiş oldu. Portekizli çalıştırıcının talebi doğrultusunda iddialı hamleler yapıldı. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde, Luan Peres, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Michy Batshuayi, Lincoln, Emre Mor, Ezgjan Alioski, Joshua King, İrfan Can Eğribayat ve Willian Arao gibi futbolcuları takıma kattı. Süper Lig'de şu ana kadar 5 maça çıkan sarı lacivertliler, 10 puan aldı. Fenerbahçe; Beşiktaş ve Konyaspor'un arkasında ligde 3. sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplarda boy gösterecek olan Kanarya, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala son bir hamle daha yapma kararı aldı. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Kayserispor maçının ardından 'Fenerbahçe kadrosu şu anda tamamlandı. Ocak ayına kadar bu kadroyla devam edeceğiz.' ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ali Koç ise karşılaşmanın ardından son dakika bir transfer olabileceğinin sinyalini vermişti. Fırsat transferi kovalayan sarı lacivertliler, takıma katkısı olabilecek ve maliyeti düşük isimler üzerinde duruyor. Yönetim, transfer sezonunun başında takıma katılması zor gözüken futbolcuların transferlerinin, son günlerde daha kolay gerçekleşeceği fikrinde. Bu doğrultuda birçok oyuncuyla temaslarını sürdüren Kanarya'dan, sürpriz bir atak geldi. Piyasa araştırması yapan sarı lacivertliler, gündeme bomba gibi düşecek bir yıldız için devreye girdi. Transferin bitmesine kısa süre kala anlaşmanın tamamlanması halinde o isim Fenerbahçe forması giyecek. İşte o yıldız... F.BAHÇE'DEN ARSENAL'Lİ STOPERE KANCA! Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen stoper Rob Holding için temaslara başladı. Sarı lacivertliler, Arsenal'den ayrılmayı kabul eden 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Holding'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Kanarya'nın, İngiliz defansın sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklettirmeyi düşündüğü iddia edildi. 1.89 boyundaki futbolcu için herhangi bir kiralama bedeli ödenmesi beklenmiyor. Holding'in tamamen fırsat transferi olarak gerçekleşeceği öne sürüldü. Jorge Jesus'un da bu transfere 'evet' dediği ifade edildi. Holding, bu sezon Arsenal'de 2 maça çıktı. Başarılı savunmacı, geçen sezon ise İngiliz devinde 21 maçta görev aldı. Holding, 21 mücadelede 1 gol attı. İngiltere U 21 takımında da 5 maça çıkan Holding, henüz A Takım seviyesinde forma şansı bulamadı. Holding kariyerinde, Bolton ve Bury gibi ekiplerde de boy gösterdi. Holding, 2016 yılında 3 milyon Euro bonservisle Bolton'dan Arsenal'e transfer olmuştu.