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Fenerbahçe’den transferin son günlerinde bomba hamle! Premier Lig’den gelecek

Fenerbahçe'den transferin son günlerinde bomba hamle! Premier Lig'den gelecek

Bu sezon kadrosunda büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk hedefliyor. Sarı lacivertliler, takımın başına Jorge Jesus'u getirmesinin ardından transferde iddialı hamleler yapmıştı. Başkan Ali Koç ve yönetim, takıma birçok yıldızın kazandırılmasının ardından flaş bir isim için daha harekete geçti. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Kanarya, bomba bir girişimde bulundu. Fırsat transferi kovalayan Fenerbahçe, Premier Lig'de Arsenal forması giyen yıldız için harekete geçti. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 06.09.2022- 10:04 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022- 10:05
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Fenerbahçe’den transferin son günlerinde bomba hamle! Premier Lig’den gelecek

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor.

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