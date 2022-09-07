TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Tayyip Talha Sanuç kapışması!

Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç'u transfer etmek için büyük savaş veriyor. 22 yaşındaki genç stoper için güney ekibinin beklentisi 1.5 milyon Euro... Takvim'in haberine göre Adana Demirspor bu transferden ayrıca bonus ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istiyor. Beşiktaş, bonservis ücretini 2 yıl vadeyle 5 taksit ödemek isteyince görüşmeler tıkandı. Adana Demirspor, Fenerbahçe'ye de aynı istekleri sundu. Sarı-Lacivertliler gelişmeleri yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin stoper bölgesi için düşündüğü başka isimler de var. Önceki gün genç yıldız Belçika Ligi ekiplerinden Oostende ile anlaşmaya varmıştı. Ancak transfer gerçekleşmedi. Belçika temsilcisi ödeme planındaki sıkıntı nedeniyle transferi tamamlayamadı. 245 BİN EURO'YA ALDILAR Kariyerinde 41 Süper Lig maçı olan Tayyip Talha hırslı futboluyla dikkat çekiyor. Adana Demirspor, genç yıldızı 2018 yılında 245 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. TAYYİP TALHA SANUÇ KİMDİR? Futbola 2010 yılında Karabükspor altyapısında başladı. Tayyip Talha, ilk profesyonel maçına 2 Haziran 2017 tarihinde Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 3-2 yendikleri Akhisar Belediyespor karşısında çıktığında 17 yaşındaydı. 2018 yılında Adana Demirspor'a transfer oldu. Tayyip'in sözleşmesi Adana Demirspor ile 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Tayyip stoper pozisyonunun yanı sıra sağ bekte görev alabiliyor.