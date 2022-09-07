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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Tayyip Talha Sanuç kapışması!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Tayyip Talha Sanuç kapışması!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'deki ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç transferinde karşı karşıya geldi. Adana Demirspor oyuncu için 1.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 25 pay talep etti. İşte transferdeki detaylar... (BJK - FB SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 07.09.2022- 22:47 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 06:40
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Tayyip Talha Sanuç kapışması!

Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç'u transfer etmek için büyük savaş veriyor.

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